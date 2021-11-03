Şebnem hemşirenin sır ölümü! O görüntüler ortaya çıktı

Kanal D Haber 'de yer alan habere göre; İzmir 'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda 'da bulunan pansiyona geldiği öğrenildi. İddiaya göre T.B. ile tartışma yaşayan hemşire Köker, 7 Haziran sabah 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

En başından beri olayın bir kaza ya da intihar olmadığını öne sürülmüştü. İddianamede de bu tezleri güçlendirecekler başlıklar yer aldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede baş şüpheli Şebnem Köker'in erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi isteniyor.