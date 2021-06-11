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Şebnem hemşirenin sır ölümü! Pansiyonun 3. katından düştü

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL (DHA) |  11 Haziran 2021 Cuma - 16:04 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 16:07

İstanbul Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşen hemşire Şebnem Köker (29) hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.


İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldi. İkili arasında iddiaya göre tartışma çıktı.
 
Şebnem Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili T.B'yi gözaltına aldı.
 
Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan T.B serbest bırakıldı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
 
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Soruşturma kapsamında genç kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği belirlenecek.
 
 

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İstanbul Kadıköy Şebnem hemşire
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