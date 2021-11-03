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Şebnem hemşirenin ölümüne ilişkin flaş gelişme! Cinayete kurban gitmiş, düşme şekli...
İstanbul Kadıköy'de 7 Haziran'da kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli ölümün cinayet olduğu bilgisine verilen çelişkili ifadeler ve Şebnem Köker'in düşüş şekli ile ulaşıldı. İşte son gelişmeler...
29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sanık Timuçin Bayhan 7 Haziran'da tanık olarak verdiği ilk ifadesinde, Köker'in saat 19.00'da otele geri gelerek telefonunu sahilde düşürdüğünü söylediğini anlattı.