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Şebnem Ferah şok etti! Bir yıldır...

08 Şubat 2021 Pazartesi - 8:46 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 8:46

Şebnem Ferah, koronavirüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana evinden çıkmıyor. 49 yaşındaki Ferah, misafir de kabul etmiyor


Şebnem Ferah’ın, Türkiye’de ilk olarak geçtiğimiz sene mart ayından görülen koronavirüsten sonra kendisini evine kapattığı ortaya çıktı. Alışverişini yardımcılarına yaptıran sanatçı, bir senedir evine fazla misafir de kabul etmiyor.
 
Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyor.
 
MAKYAJSIZ POZ
 
Öte yandan sevenlerinin konserlerinde ağır makyajla görmeye alışkın olduğu rock müziğin ünlü ismi, geçtiğimiz aylarda doğal halini ilk kez paylaşmıştı. Şebnem Ferah, makyajsız haliyle verdiği pozu; siyah kalp ve nota emojisi ile yayınlamıştı.

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