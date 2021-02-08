Şebnem Ferah şok etti! Bir yıldır...

Şebnem Ferah, koronavirüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana evinden çıkmıyor. 49 yaşındaki Ferah, misafir de kabul etmiyor

Şebnem Ferah’ın, Türkiye’de ilk olarak geçtiğimiz sene mart ayından görülen koronavirüsten sonra kendisini evine kapattığı ortaya çıktı. Alışverişini yardımcılarına yaptıran sanatçı, bir senedir evine fazla misafir de kabul etmiyor.

Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyor.