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Şebnem Ferah aylar sonra ortaya çıktı!
Pandemi dönemini evinde geçiren Şebnem Ferah, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzı ve elindeki çiçeklerle dikkatleri üzerinde toplayan şarkıcı, muhabirlerin albüm sorusuna yanıt verdi.
Pandemi dönemini sürecini evinde geçiren Şebnem Ferah, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcının elindeki çiçekler gözden kaçmadı.