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Şebnem Dinçgör: Aşka aşık bir kadınım!

Şebnem Dinçgör: Aşka aşık bir kadınım! 1987 Türkiye İkinci Güzeli Şebnem Dinçgör, 2015’te iş insanı Melih Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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