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Seat’in yenilenen SUV’u 369 bin TL’den geldi

13 Kasım 2020 Cuma - 14:26 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 14:26

Seat markasının ilk SUV modeli Ateca yenilendi. Aracın Türkiye fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi.


Seat’in 2016’da satışa sunduğu  Ateca yenilendi. Türkiye’de FR ve Xpreince olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Ateca 1.5 EcoTSI DSG 150 beygir motor seçeneği ile geldi. Aracın önceki nesilde sahip olduğu genişliği (1.841 mm) ve yüksekliği (1.615 mm) korurken, ön ve arka tamponları 18 mm büyüyerek 4.381 mm'lik bir uzunluğa ulaşmış. Ön kısımda yenilenen tampon ve tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan mercekli Full LED ön farlar markanın yeni  tasarım dilini yansıtıyor.  Yeni arka tampon, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan  LED arka sinyal lambaları ve arka stoplar aracın görüntüsünü tamamlıyor.
 
Yeni donanım seviyesi
 
Yeni Seat  Ateca, FR ve Xperience  donanım seçenekleriyle sunuluyor. FR donanım seviyesi, yeni ızgara tasarımı, cosmo gri renginde ön ve arka tampon süslemeleri, sis lambası ızgarası, ayna kapakları, yan kaplamalar ve simüle egzozlar ile sportif görünüm sunuyor. En yeni donanım seviyesi Xperience  ise, araca daha fazla sağlamlık ve offroad karakteri katıyor. Siyah ön ve arka tampon eklerinin, çamurluk kaplamalarının, yan çıtaların ve metalik görünümlü ön ve arka süslemelerin eklenmesiyle otomobil daha dikkat çekici bir hal alıyor. 18 inç ve 19inç  arasında 9 farklı opsiyonel alüminyum alaşımlı jant seçenekleri ve yeni Kamuflaj Yeşili rengi de dahil 10 farklı dış renkten oluşan  renk yelpazesi ile yeni Ateca  yeni bir tarz sunmayı hedefliyor.
 
Güvenlik sistemleri
 
Araçtaki yeni güvenlik sistemleri ile yoldaki engellere tepki verebilecek şekilde çevresini daha fazla görebiliyor. Opsiyonel olarak sunulmakta olan Çarpışma Öncesi Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Durum Asistanı, Ön ve Yan Bölge Asistanı dahil olmak üzere tüm bu sistemler aracı ve yolcuları korumak için uyum halinde çalışıyor. Çarpışma Öncesi Asistanı, olası bir çarpışmanın olması durumunda emniyet kemerlerini geriyor, camları ve açılır tavanı kapatıyor ve uyarı lambalarını etkin hale getiriyor. Yeni SEAT Ateca'ya eklenen bir diğer özellik de Arka Çapraz Trafik Uyarısı Sistemi. Park ederken, başka bir otomobil, yaya veya bisikletli geliyorsa otomobil sesli ve görsel uyarı veriyor gerekirse, otomatik frenlemeyi başlatıyor.  Ateca, aynadaki LED göstergeleri aracılığıyla 70m’ye kadar olan araçları algılayabilen Kör Nokta Tespit özellikli Yan Bölge Asistanı bulunuyor. 
 

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