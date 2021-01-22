SEAT'ın 4. nesil aslanı yollarda!

Yeni SEAT Leon 1.5 TSI 130 HP motor ve FR donanım seçeneğiyle 231.500 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlara indi. 1.0 TSI 110 HP Style ve 1.0 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 110 HP DSG Style Plus seçenekleri ise Şubat ayı içerisinde satışta olacak. 1.5 eTSI hafif-hibrit (mHEV) 150 HP DSG motor seçeneğinin ise 2021 yılı ikinci çeyrekte satışta olması planlanıyor.

Güvenlik artırıldı



SEAT Leon'un ön tasarımında tamamen yenilenen ızgara ve ön aydınlatma grubu dikkat çekiyor. Bir önceki nesline göre daha geride konumlandırılan LED ön farlar otomobile daha derin ve karakteristik bir görünüm kazandırıyor. MQB Evo platformunda tasarlanan otomobil; 4.368 mm uzunluk, 1.799 mm genişlik, donanımına göre değişkenlik gösterebilen 1.456 mm yükseklik ile 2.686 mm aks mesafesine sahip. Yeni SEAT Leon Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinde beş yıldıza layık görüldü. Otomobil, son derece gelişmiş destek sistemlerini bir arada sunuyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Acil Durum Asistanı, Yarı Otonom Seyahat Asistanı, Şerit Takip Asistanı da dahil olmak üzere bir dizi yeni gelişmiş sürüş destek sistemlerini bir araya getiriyor. Ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra, 7. hava yastığı olarak “Ön Orta Bölümde Merkezi Hava Yastığı” aracın tüm donanımlarında standart sunuluyor.Saatte 210 km hıza kadar desteklenen dur-kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ve Şerit Takip Asistanından yararlanan Seyahat Asistanı, uygun koşullarda aracı aktif olarak şeridin ortasında tutup hızını trafiğin akışına göre ayarlayarak gaz, fren ve direksiyon kontrollü yarı otonom bir sürüş vaat ediyor.



3 farklı donanım seviyesi



Yeni Leon Türkiye’de ilk etapta Style, Style Plus ve FR olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi sunulacak. Style donanımındaki standartlar arasında 16" Alüminyum Alaşımlı Jantlar, EcoLED Ön ve Arka Farlar, Dönüşe Duyarlı LED Ön Sis Farları, Elektrikli Ayarlanabilir ve Isıtmalı Yan Aynalar, Arka Park Sensörleri, Otomatik Klima, Ön ve Arka LED Okuma Lambaları, , Anahtarsız Çalıştırma Sistemi gibi özellikler yer almakta.