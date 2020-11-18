Seat Ibiza’ya yeni motor

Manuel şanzımanla sunulan 3 silindirli yeni 1.0 Evo motor 80 beygir güç üretiyor. Bu motor 100 kilometrede ise ortalama 5,2 yakıt tüketimine sahip. Style donanım paketiyle alınabilen Ibiza’da sürücü destek ve güvenlik sistemleri sunulurken yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik bir ekran da standart yer alacak. Ibiza 1.0 Evo 80 HP S&S Style modeli, 170 bin TL’den başlayacak.