SEAT, bu yıl “CUPRA” ile büyüyecek!

2020’de SEAT markasının satıldığı ülkeler arasında satışını en çok yükselten ülke olan Türkiye bu yıl da “CUPRA” markasıyla büyümeyi hedefliyor .Marka elektrikli scooter satışına geçti.

Dünyada en fazla SEAT satan ilk 10 ülke arasına tekrar girmeyi başaran SEAT Türkiye bu yıl yeni Leon, Ateca ve Tarraco modellerinin de katkısıyla satış adetlerini daha da artırmayı hedefliyor. Halen 29 Yetkili Satış ve 45 Servis noktasıyla hizmet verdiklerini söyleyen Doğuş Otomotiv SEAT Satış Müdürü Seda Erdem CUPRA’nın da bünyelerine eklenmesi ile hızla büyüdüklerini vurguladı.

SEAT elektrikli scooter geldi



Bu yıl 5 satış noktasıyla CUPRA satışına geçtiklerini kaydeden Erdem sayının daha da artacağıın vurguladı. SEAT’ın mobilite stratejisinin sadece elektrikli otomobillerle sınırlı olmadığını kaydeden Erdem şunları söyledi:

“Şu an için elektrikli scooter’ımız eXS KickScooter da satışa çıktı. SEAT S.A. hem elektrikli otomobil hem de şehir içi mobilite çözümlerine önemli yatırımlar yapıyor. Şehir içi mobilite çözümleri için ise SEAT MO markasını yarattı. İlk etapta biz de eXS Kickscooter’ı Türkiye’de satışa sunduk. Diğer ürünlerin satışı için de gerekli hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz.”



Tamamen bağımsız marka



Bu yıl ilk çeyrekte yeni SEAT Leon ve Tarraco modellerini satışa sunduklarını belirten Erdem 7 koltuklu Tarraco ile SEAT SUV ailesinin tamamlanmış olduğuna dikkat çekti. CUPRA’nın 3 yıl önce SEAT’tan ayrı bağımsız bir marka olarak lanse edildiğiin vurgulayan Erdem markanın ortaya çıkış felsefesinin altında kalite, sürüş ve performansın yattığıın vurguladı.

Markanın ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da satıldığını kaydeden Erdem ,”CUPRA Formentor’un yanı sıra CUPRA Ateca ve CUPRA Leon modelleri de özel sipariş ile satılıyor”diye konuştu. 7 koltuklu SEAT Tarraco’yu Xcellence donanım seçeneği ile 490 bin TL’den satışa sunduklarını da dikkat çeken Erdem FR donanım seçeneğini 515 bin TL’den başladığıın söyledi. CUPRA Formentor ise 1.5 TSI 150 HP DSG versiyonuna ek 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ve 1.4 eHybrid (PHEV) versiyonlarıyla satışa çıktı.