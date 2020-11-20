Scooter üreticisi Kymco geri dönüyor

Kymco'nun Türkiye’deki yeni yetkili distribütörü Doğan Trend Otomotiv oldu. Yıllık 1 milyon adedin üzerindeki üretimiyle küresel oyuncular arasında yer alan ve kendi kategorisinde Avrupa pazarında 3. sırada bulunan markanın Türkiye de kullanıcıları bulunuyor.
Elektrikliler de gelecek
Kymco Türkiye’de Agility 125i +16, Agility 125i Carry, People S 125i, People S 150i, Xtown 250i ve Downtown 350i TCS modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin markanın öne çıkan scooter modellerini ve ardından elektrikli modelleri de ürün gamına ekleyeceklerini sözlerine ekledi.