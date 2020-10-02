Scania'nın elektrikli kamyonu yolda

İlk etapta plug-in hibrit ve tam elektrikli kamyonların kentiçi perakende dağıtım hizmetlerinde kullanılması planlanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise Scania, uzun yol ve inşaat da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için elektrikli taşıtlar serisini geliştirip pazara sunmayı hedefliyor. Scania Başkanı ve CEO ’su Henrik Henriksson, “Önümüzdeki yıllarda tüm yelpazemiz için elektrikli ürünler piyasaya süreceğiz. Şu anda üretimimizi bu amaca yönelik olarak yeniden organize ediyoruz. Birkaç yıl içinde, sürücülerin zorunlu 45 dakikalık dinlenme süreleri sırasında hızlı dolum için uyarlanmış elektrikli uzun yol kamyonları da tanıtacak olmamız önemli”dedi.

Tek bir dolumda 250 km

L ve P serisi kabinlerle sunulan tamamen elektrikli Scania kamyon, yaklaşık 310 beygire eşdeğer 230 kW elektrik motoru ve 165–300 kWh akü paketi ile donatıldı. Tüketiciler, beş ya da dokuz akü seçebilecekler. Dokuz akü ile tek bir dolumda 250 km’ye kadar menzil sunuluyor. Yine L ve P serisi kabinlerle sunulan Scania’nın plug-in hibrit kamyonu uzun mesafelerde içten yanmalı motor modunda ve ardından gerektiğinde elektrikli modda 60 km’ye kadar sürüş olanağı sağlıyor. Aküler, Combined Charging System (CCS) bağlantı kullanılarak 130 kW DC ile uygun bir şekilde dolduruluyor. Dolum süresi beş akülü seçenekte 55 dakikadan, dokuz akülü seçenekte ise 100 dakikadan az. E-kamyonlar, genel kargo ve ısı kontrollü taşımacılığa ek olarak kancalı kaldırıcı, damper, beton mikseri ve atık toplama gibi üstyapıların yanı sıra itfaiye ve kurtarma hizmetlerinde kullanılabiliyor.