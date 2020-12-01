Sayıştay sınav sonucu açıklandı! 2020 Sayıştay denetçi yardımcılığı eleme sınavı sonuçları SORGULAMA EKRANI…

2020-Sayıştay Eleme sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklamada "2020-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) sonuçları açıklandı" ifadesini kullandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya uygulamalarından ulaşabilecek. Sayıştay sınavı sonuçları…

1 Kasım tarihinde uygulanan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından Sayıştay sınav sonuçları hakkında yapılan aramalar arttı. İşte, Sayıştay Denetçiliği Sınavı sonuçları…

SAYIŞTAY SINAVI SONUÇLAR AÇIKLANDI!

01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

SAYIŞTAY ELEME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SAYIŞTAY DENETÇİSİ NEDİR?

Sayıştay Yasası'na göre meslek mensupları arasında yer alan denetçilik bir KARİYER MESLEK tir. Sayıştay Denetçisi, Anayasa ve kanunlarla Sayıştay'a verilen inceleme, denetleme ve raporlama görevlerini yerine getirmekle yetkilendirilmiştir. Yargısal yetki ile donatılan ve Anayasamızın yargı bölümü altında yer alan Sayıştay, TBMM adına kamu dış denetimini yürütmesi nedeniyle tüm dünya Sayıştayları gibi yüksek denetim örgütü kimliğine sahiptir. Sayıştay denetçileri görevlerini, Sayıştayların Uluslar arası Örgütü INTOSAI Standartlarında belirtildiği üzere mali ve performans denetimleri ile denetim destek gruplarındaki çalışmalarıyla yerine getirirler.

Sayıştay Denetçileri şu temel nitelikleri taşımalıdırlar:

Bağımsız ve tarafsız olmalıdır.

Yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

Çalışmalarında mesleki özen göstermelidir.

Yüksek kişisel ve ahlaki nitelikler taşımalıdır. Sayıştay denetçileri gerek mesleklerinin yürütülmesi sırasında, gerekse özel hayatlarında son derece dikkatli ve özenli olmak durumundadırlar. Sayıştayın güvenilirliği ve yeterliliği hakkında kuşkular oluşturacak davranışlardan kaçınmalıdırlar.