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Sayıştay personel alımı 2021 yapacak! İŞKUR aracılığıyla alınacak 20 temizlik görevlisi başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılacak?

26 Nisan 2021 Pazartesi - 7:32 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 7:32

Sayıştay personel alımı ilanı yayımladı. Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 20 temizlik görevlisi istihdam edecek. İŞKUR aracılığıyla alınacak 20 temizlik görevlisi başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılacak?


Sayıştay temizlik görevlisi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların başvuru tarihi  itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35  yaşını bitirmemiş olmaları, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı  suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya  karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya  çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,  edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama  veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, kamu kurum ve kuruluşlarından  herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmaları  gerekiyor.

Ayrıca, şartlar arasında erkek adayların askerliğini yapmış ya da  tecilli veya muaf olmaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış, en az ilköğretim ve dengi okul mezunu  olmaları ve temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmaması yer  alıyor.

Sayıştay'ın talebi Ankara düzeyinde karşılanacağı için adayların ilan  tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet ediyor olması isteniyor.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR'ın internet sitesi üzerinden 26-30 Nisan tarihleri  arasında sistem üzerinden çevirim içi olarak yapılacak. Noter kurasına  katılacakların isim listesi "www.sayistay.gov.tr" adresinden ayrıca  duyurulacaktır.

İŞKUR tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 7  Mayıs Cuma günü saat 11.00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda  noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Adaylar Kovid-19 tedbirleri nedeniyle  kura çekimine katılamayacak. Kura çekimi ile açık iş sayısının 4 katı kadar asil  ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi  sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, Sayıştay Başkanlığı  tarafından sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro  sayısı kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir

Sözlü sınava katılmak üzere sıvan yerine gelecek adaylara Kovid-19  nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişlerde HES kodu  talep edilecek.

Adaylar, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel  yetenek seviyeleri ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve mesleki  bilgi ve becerileri, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini  ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden  değerlendirilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav  tarihlerinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

 

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Sayıştay personel alımı 2021 temizlik görevlisi alımı İŞKUR
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