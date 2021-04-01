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Sayıştay denetçi yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı! 2020 Sayıştay denetçi yardımcılığı yazılı sınavı sorgulama ekranı
01 Nisan 2021 Perşembe - 10:16 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 10:16
Sayıştay Denetçi yazılı sınav sonuçları açıklandı. 06 - 07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı.
2020 Sayıştay yazılı sınav sonuçları açıklandı. 06 - 07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavına (2020-Sayıştay Yazılı) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVI SORGULAMA EKRANI