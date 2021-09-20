20 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 -1.34 EURO 10,1880 0.47
USD 8,6650 0.20 ALTIN 489,910 0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sayıştay Daire Başkanlığına İsmail Destan seçildi

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 12:08 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 12:08

Sayıştay Daire Başkanlığına, 6. Daire Üyesi İsmail Destan seçildi.


Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu  toplandı.  Toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 6. Daire Üyesi İsmail Destan  seçildi.
 
 Destan, 1962'de İznik'te doğdu. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Destan, Gazi Üniversitesinde Kamu  Yönetimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Destan, 1983-1986 arasında  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde memur,  1986-2003 arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü, Kontrolörler  Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkontrolör görevlerinde bulundu. 2003-2010 arasında  Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev  yapan Destan, 2010'da Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve üç çocuklu olan Destan,  İngilizce biliyor.
 

ETİKETLER

ismail destan başkan sayıştay
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.