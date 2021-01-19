Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor! İşte Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvuru şartları!

Sayıştay Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sayıştay Başkanlığı büro personeli, öğretmen, çocuk gelişimcisi ve teknisyen kadrolarına toplam 18 sözleşmeli personel alacak. Peki, Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvuru şartları...

Sayıştay Başkanlığı 18 personel alıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan Sayıştay Başkanlığı personel alımı ilanına göre, büro personeli, öğretmen, çocuk gelişimcisi ve teknisyen alacak. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel başvuruları 3 Şubat'ta sona erecek.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvurular 20 Ocak - 3 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvurular “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Sayıştay Başkanlığı'na ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor.