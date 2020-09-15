Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak! Sayıştay denetçi yardımcılığı başvuru şartları nelerdir? Sayıştay denetçi yardımcılığı 2020…

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvuruda bulunanlar eleme, yazılı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacak. Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 1 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Sınav başvuruları 22-29 Eylül'de elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Peki, Sayıştay denetçi yardımcılığı başvuru şartları nelerdir? Denetçi yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır?

Sayıştay Başkanlığı denetçi yardımcısı alınacağını duyurdu. İlana göre, 45 adet kadro için denetçi yardımcısı adayı istihdam sağlayacak. Eleme, yazılı ve mülakat sınavlarına katılacak olan adaylarda, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri bitirme şartı aranacak. Eleme sınavı ise 1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. İşte, Sayıştay Başkanlığı 45 denetçi yardımcısı başvuru şartları ve başvuru tarihleri.

Sayıştay Başkanlığı 45 denetçi yardımcısı alımı için ilan yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşıyan adaylar başvuru sürecine dahil olacak. Sınava başvurular 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında olacak. Geç başvuru günü ise 7 Ekim 2020 olarak belirtildi. Eleme sınavında başarılı adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturumda 9-10 Ocak'ta yapılacak. Yazılı sınavı kazananlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde edecek. Başarılı sayılanların listesi Sayıştay'ın internet sitesinden yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Sayıştay Başkanlığınca ilgililere duyurulacak.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular)

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak, Şartları aranır.

DENETÇİ YRDIMCILIĞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 7 Ekim 2020 tarihidinde tamamlanacak. Sınava başvurular Elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) alınacaktır.

ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan ve/veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

I. Oturum : 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:15-12:15/14:45-16:45

II. Oturum : 10 Ocak 2021 Pazar 10:15-12:15/14:45-15:45/15:45-16:45

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