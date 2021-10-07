Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 70 milyon 210 bin 430 TL. 6 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-3-4-36-44-89- ve joker:34 oldu.
6 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango Online'da yer alan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre ise 6 bilen çıkmadı ve 70.518.896,87 TL büyük ikramiye devretti.