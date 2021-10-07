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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 6 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

07 Ekim 2021 Perşembe - 0:16 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 0:16

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 70 milyon 210 bin 430 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 70 milyon 210 bin 430 TL. 6 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -2-3-4-36-44-89- ve joker:34 oldu.
 
6 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Milli Piyango Online'da yer alan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre ise 6 bilen çıkmadı ve 70.518.896,87 TL büyük ikramiye devretti.
 

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