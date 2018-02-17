Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin 17 Şubat sonuçları belli oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 17 Şubat sonuçları açıklandı. İşte Sayısal Loto sonuçları...

17 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

3 - 5 - 8 - 32 - 35 - 36

Sayısal Loto

Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya 'da oynanmaya başlanmıştır. Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada Avustralya ve ABD ’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır. 16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.