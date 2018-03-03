Sayısal Loto çekilişi (3 Mart 2018)

Sayısal Loto’da bugün 1112’nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bu haftaya devretti. Devreden tutarın 1 milyon 800 bin lirayı geçtiği çekilişte diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 5, 7, 10 ,17, 20 ve 21 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi alan çıkmadı. Büyük ikramiyenin devrettiği çekiliş sonucunda; 5 bilen 250 talihli 3 bin 83 lira 30 kuruş, 4 bilen 11 bin 242 talihli 51 lira 90 kuruş ve 3 bilen 170 bin 798 talihli 9 lira 55 kuruş almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 2 milyon 985 bin 405 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 883 lira 70 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 39 lira 98 kuruş kamuya aktarım yapıldı.

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SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre en fazla çıkan sayılar; 18, 21, 36, 38, 40’tır. En az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazananlardan;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içerisinde alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye ödenmez. Kupon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Çekilişte 6 bilen çıkmaması halinde, büyük ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder. Katılım sınırı bulunmadığı için istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir. Doldurulan her kolon için ücret verilir. Sistemin kabul etmediği sahte, iptal edilmiş ve yırtılmış biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Biletler için talihlilere ikramiye ödenebilmesi için biletin barkot, güvenlik numarası ve seri numarasının tam olarak okunması gerekir.