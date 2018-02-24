Sayısal Loto çekilişi (24 Şubat 2018)

Sayısal Loto’da bugün 1111’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler, 3 milyona yakın ikramiye almaya hak kazandı. Bu hafta Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi rakamlara çıkacak merak konusu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye 2 talihli arasında paylaşıldı. Çekiliş sonucu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 255 talihli 3 bin 494 lira 75 kuruş, 4 bilen 10 bin 67 talihli 66 lira 45 kuruş ve 3 bilen 176 bin 909 talihli de 10 lira 70 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Talihlilere toplam 9 milyon 451 bin 670 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 2 milyon 214 bin 819 lira 15 kuruş aktarım yapıldı.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir. İkramiye kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto çekilişlerinin sonuçlarına göre, en fazla çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40

Çekilişte en az çıkan sayılar; 33, 37, 43 ve 45

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Kupon doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Çekiliş için doldurulacak her kolona ücret ödenir. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon ile çekilişe katılım sağlanabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaması halinde, ikramiye bir sonraki haftaya devreder.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletler için ikramiye verilmez. Biletlere ikramiye verilebilmesi için seri numara, barkot ve güvenlik numarasının tam olarak okunması gerekir.

SAYISAL LOTO İLK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Finlandiya, İrlanda, Sayısal Loto ilk olarak Lothar Lammers tarafından oluşturuldu. 49 sayı içerisinden 6 sayıyı bilme üzerine dayalı olan şans oyunu, 9 Ekim 1955 tarihinde Almanya ’da oynanmaya başladı. Kısa sürede dünyaya yayılan Sayısal Loto oyunu, ilk başlarda Kanada Yunanistan ve ABD ’nin birçok eyaletinde oynandı.

Türkiye’de ise ilk çekiliş, 16 Kasım 1996 tarihinde yapıldı. Çekiliş sonucunda ilk talihli 50 milyon Türk Lirası’nın sahibi oldu.