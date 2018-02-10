Sayısal Loto çekilişi (10 Şubat 2018)

Sayısal Loto’da bugün 1109’uncu hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı olan 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş bu haftaya devretti. Çekilişte büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar; 8, 14, 31, 34, 38 ve 41 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi alan talihli çıkmadı. Birinci devrini gerçekleştiren çekiliş sonucunda; 5 bilen 201 talihli 3 bin 940 lira 90 kuruş, 4 bilen 9 bin 195 talihli 65 lira 10 kuruş ve 3 bilen 159 bin bin 846 talihli 10 lira 50 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye verildi. Kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş ve Şans Oyunlar Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira aktarım yapıldı.

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SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto çekilişlerinin sonuçlarına göre, en fazla çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40

Çekilişte en az çıkan sayılar; 33, 37, 43 ve 45

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir. İkramiye kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi gerçekleştirilmez.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Kupon doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Çekiliş için doldurulacak her kolona ücret ödenir. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon ile çekilişe katılım sağlanabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaması halinde, ikramiye bir sonraki haftaya devreder.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletler için ikramiye verilmez. Biletlere ikramiye verilebilmesi için seri numara, barkot ve güvenlik numarasının tam olarak okunması gerekir.