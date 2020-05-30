Sayısal Loto çekildi! İşte o şanslı numaralar

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 403 bin 244 lira devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 15, 18, 28, 43 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1327'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 403 bin 244 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 17 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 413 kişi 95 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 311 kişi 13 lira 15'şer kuruş ikramiye kazandı.