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Sayısal Loto çekildi! İşte o şanslı numaralar

AA |  30 Mayıs 2020 Cumartesi - 21:52 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 21:52

Sayısal Loto oyununun 1327. çekilişi yapıldı.


Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1  milyon 403 bin 244 lira devretti
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 15, 18, 28, 43 ve 44 olarak  belirlendi.
 
Sayısal Loto oyununun 1327'nci çekilişinde 6 bilen  çıkmayınca, 1 milyon 403 bin 244 lira 5 kuruşluk ikramiye devretti. 
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 17 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 413 kişi 95  lira 55'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 311 kişi 13 lira 15'şer kuruş ikramiye  kazandı.
 
  

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