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Sayısal Loto 27 Mayıs 2020 sonuçları! İşte kazanan şanslı numaralar

AA |  27 Mayıs 2020 Çarşamba - 23:50 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 23:50

Sayısal Loto oyununun 1326. çekilişi yapıldı. Sayısal Loto oyununun 1326. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 332 bin 513 liralık ikramiyenin sahibi oldu.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  çekilişte 5 bilen 67 kişi 6 bin 137 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 30 kişi 76  lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 72 bin 91 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 13, 15, 38 ve 41 olarak  belirlendi.
 
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Silivri ilçesinden  yatırıldığı bildirildi.
 

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Sayısal Loto 27 Mayıs 2020 sonuçları ikramiye
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