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Sayısal Loto 03 Haziran 2020 sonuçları! İşte kazanan şanslı numaralar

AA |  03 Haziran 2020 Çarşamba - 23:49 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 23:49

Sayısal Loto oyununun 1328. çekilişi yapıldı. Süper Sayısal Loto oyununun 1. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 638 bin 934 liralık ikramiye devretti.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 972 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 380 kişi 110  lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 67 bin 982 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye  kazandı.
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 28, 31, 32, 44 ve 46 olarak  belirlendi.
 
    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 28, 31, 32, 44 ve 46 olarak  belirlendi.

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