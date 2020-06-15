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Sayı artıyor! Kentte yedinci ölüm...

15 Haziran 2020 Pazartesi - 10:54 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 10:54

Sivas'ta kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (40) hayatını kaybetti. Sivas’ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.


Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Gülşen Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek ilçede toprağa verilecek.
 
Sivas’ta bir ay içerisindeki KKKA şüphesi ile gerçekleşen ölüm sayısı 7 oldu.
 

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Sivas kene KKKA
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