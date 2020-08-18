Saygı Öztürk'ten flaş Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması

Gazeteci Saygı Öztürk, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'e Muharrem İnce ve Meral Akşener 'in Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Saygı Öztürk'ün CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle;

AKŞENER NE YAPACAK?

Aday oldu ama partisinden de daha düşük oy aldığı bilinen bir durum. Yani Meral Hanım'ın o dönemki hesapları pek tutmadı. Yani ön görülen oy oranına pek yaklaşılamadı. Orada zaten bütün hedef şuydu... Seçimi 2. tura sağlamaktı, sağlanamadı. 2. tura kalınmış olsa belki o belirlenen 2. tura kalınan adayla Cumhurbaşkanımız arasında müthiş bir yarış olacaktı. Belki de Millet İttifakı'nın adayı da seçimi kazanmış olabilirdi. Ancak böyle bir olay gerçekleşmedi. Meral Hanım Cumhurbaşkanı adayı niçin olmasın? Millet İttifakı içerisinde yer alan bir isim. Bir siyasi partinin genel başkanı. Baktığın zaman CHP ile çok sorunlu bir hali yok. Herşeyden önce CHP'nin başından beri istediği parlementer, güçlendirilmiş parlementer sistem diyen ve bunun için mücadele eden bir isim. Yine böyle bir mücadelenin içerisinde yer aldığına göre parlementer sistemi arzuladığına göre Meral Hanım da Millet İttifakı'nın adayı olarak gösterilebilir. CHP'lilerin de böyle bir duruma karşı çıkmaları da söz konusu olamayadabilir. O nedenle Akşener'in Cumhur İttifakı'na gitmeme nedenlerinden biri de yani kulis bilgileri arasında bunlar konuşuluyor, yorumlanıyor olabilir. Yorumlanıyordur da Abdulkadir yazdığına göre

Şu da bir gerçek... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılma tarihi 2023. Şuanda Cumhurbaşkanı adayımız şudur diyede kimsenin ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Siyasi partiler bir araya gelip bu konuda uzlaşma bir araya gelip konuşmaları da gündemde yok. Kılıçdaroğlu'na sorduğunuz zaman cevap aynı. Diyor ki 'Zamanı gelince açıklanır.' O zamanın ne zaman geleceği hakikaten belli değil. Seçim kararı alınmış değil, erken seçim bazılarına göre evet belki olur ama ne zaman olur? 2023'ten önce belki 2021'de deniyor. Ama seçimin iktidar partisine bakıldığı zaman onlar da seçimin zamanında yapılacağını belirtiyorlar. Gerçek olan bana göre şudur. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağı kesin. Ama diğer siyasi partilerin bu konuda bakışları nedir, ortak aday çıkartabilirler mi, ayrı ayrı mı seçime girerler? Bunların belirsizliği devam ediyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAY KİM OLUR?

Muharrem İnce'nin adaylığı sanıyorum seçimlere 45 gün önce belli olmuştu. Meral Hanım'ın adaylığı da aynı günlerde belli olmuştu. Şuanda Muharrem İnce'nin belki projesi daha farklı. Neden? Şuanda kendisi CHP'nin milletvekili değil. Bir takım kendine göre gerekçeler gösterip bir takım parti yönetimine kırıldığı olaylar var. Geçmiş seçim dönemiyle ilgili bazı iddialar gündeme getiriyor. CHP buna cevap veriyor. Ve şu anlaşılıyor ki Muharrem İnce'nin CHP içerisinde bu haliyle kalması biraz zor gibi gözüküyor. Eğer İnce bu şekilde adım atmaya devam ederse CHP yönetimini sürekli suçlarsa parti içerisinde kalması zor olarak düşünülüyor.

Peki Muharrem İnce böyle bir hareket başlatacaksa neden istifa etmiyor? Bu konular gündeme geldiğinde de Muharrem Bey'in kendisine göre belirlediği bir strateji var. Bazı CHP'nin eski yöneticilerinin iddialarına baktığınız zaman 'Muharrem İnce mağdurları oynuyor', hatta 'şantaj yapıyor' gibi cümleler kullanıp sonra bunu düzeltme ihtiyacı duyulduğunda da bir süre içerisindeler. Dolayısıyla İnce'nin durumu kendisine göre bir adaylık süreci var. İnce ile daha önceki görüşmelerimizde anlattığı şuydu. Bir siyasi partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasını öneriyor. Nitekim geçmişte de Kılıçdaroğlu'nun da genel başkan olarak seçime katılmasını düşünüyor. Düşündüğün zaman şu var ki CHP'deki bazı kesimlerin birbirine olan güvensizliğin de konusudur. Bu güvensizlikte de sağlıklı adımların atılmasına bir engel olarak karşılarına çıkıyor gibi gözüküyor.