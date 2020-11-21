Saygı nöbeti nedir? Osman Gazi Türbesi önünde Alpler neden saygı (sancak) nöbeti tutuyor?

Osmangazi ilçesinde şehre hakim bir tepede Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin bulunduğu tarihi Tophane Parkı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Osman Gazi Türbesi önünde yapılan saygı nöbeti, mekanın manevi havasına farklılık katıyor. Özellikle jandarma personelince yapılan nöbet değişimi merasimine ilgi gösteren ziyaretçiler, bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor.

SAYGI NÖBETİ NEDİR?

Sancak nöbeti Osmanlı'nın manevi ruhuna saygı anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneğidir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, “Sancağın nöbeti, devamlı ve kutsaldır” diyerek, “Korumak uğruna gerekirse ölmenin şart olduğu bir nöbettir” açıklamasında bulunmuştu. Aktaş sancak nöbeti hakkında yaptığı bilgilendirmeye şöyle devam etmiştir:

‘’Bursa, Osmanlı'nın ilk başkenti olarak 6 padişahı bağrında barındırıyor. Osman Gazi de bunun ilki. Saygı nöbeti bu nedenle kutsaldır. Sancak asla teslim edilmez. Sancak için gerekirse can verilir. Bu nöbet ilelebet devam edecek. Çünkü Bursa hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren nüfusuyla, turizmiyle, ticaretiyle ve tüm değerleriyle özellik arz eden bir şehir. Bu özelliklerin nişanesi olarak da sancak nöbeti ilelebet devam edecek. Rabbim bu milleti hiçbir zaman bir daha kurtuluşa vesile olacak olayların içerisine sokmasın. Biz uzun yıllar bu kurtuluşları kutlayalım ama hür ve bağımsız bir şekilde daha yeni hedefler doğrultusunda ilerleyerek yolumuza devam edelim"

Sancak nöbeti Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sevk ve idare ediliyor. Büyükşehir belediyesi de destek veriyor. Burası için personel istihdam edildi. Eğitimler yapıldı. 1326'daki kurtuluştan 1922'deki kurtuluşa bir köprü oluşturdu. Bu vesile ile bütün ecdadımız yad ediliyor.