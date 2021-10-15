Savunmanın 5 kat büyüyen SAHA'sı kapılarını dünyaya açıyor

Savunma, deniz, havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojilerin sergileneceği fuar, katılımcılarını uluslararası üreticiler ve küresel ölçekteki ürün ve hizmet tedarikçileriyle bir araya getiriyor. Bu yıl 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuarda parça, bileşen, alt sistem ve sistem üreten yüzlerce KOBİ, dünya çapındaki platform üreticileriyle buluşacak. KOBİ'lerle yerli ve yabancı platform üreticileri ve delegasyonları bir araya getirecek fuarda 10 binin üzerinde B2B/B2G iş görüşmesi yapılacak.

SAHA EXPO Hibrit 2021, BAYKAR, ASELSAN , TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, HAVELSAN, BMC , STM, KALE GROUP, FNSS, TAIS, PRATT&WHITNEY, DOWAKSA, UKRSPECEXPORT, IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi dünya çapında tanınan markaları ağırlayacak.

Start-up firmalarının sunumlarını yapabilecekleri özel alanların da olacağı fuarda, anlaşmaları yapılmış projelerin imza törenleri gerçekleştirilecek.

Fiziki fuarın hemen ardından, 15 Kasım'da başlayacak sanal fuarla SAHA EXPO 2021 hibrit bir fuara dönüşecek. Savunma ve havacılık sanayisinde dünyanın ilk 3D hibrit fuarı olacak SAHA EXPO 2021, 15 Şubat 2022'ye kadar ziyaretçileri için açık kalacak. Gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak SAHA EXPO’ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve burada gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.