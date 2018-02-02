Savunmada yerli güç hamlesi

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli silah ve araç sistemlerinin üretimine ağırlık veriliyor. Bu kapsamda 35 milyar liralık 55 yeni proje hayata geçiriliyor

Türkiye asker, polis, jandarma ve sahil güvenlik unsurlarının kullandığı silah sistemleri ile araçların üretiminde dışa bağımlılığı en aza indirmek için yeni bir adım daha attı.

Yaklaşık 35 milyar ile bedeli olan 55 yeni projenin hayata geçirilmesi kararı alındı. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından oluşan yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye’nin en önemli zaafını milli savunma sanayii alanı oluşturdu. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, 1960’lı yılların sonunda Kıbrıs ’a müdahaleyi, çıkarma gemisi olmaması ve silah sanayii alanında batıya bağımlılık nedeniyle gerçekleştiremedi. Bülent Ecevit, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı kararını verdi. Ancak bu kararın ardından Türkiye’ye ABD tarafından uygulanan silah ambargosundan sıkıntılara neden oldu. ABD ambargosundan alınan ders, milli savunma sanayiinin önemini ortaya çıkardı.

1974’ten itibaren milli savunma sanayiinin temelini atmaya başlayan Türkiye, 2011’den itibaren bu alandaki ivmeyi hızlandırdı. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, ABD’ye rağmen başlatılan operasyonun milli savunma sanayii alanında atılan adımların önemini de tescil etti.

7 saatlik toplantı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığı ’na bağlanmasının ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin ilk toplantısı, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, 35 milyar lira bedeli olan 55 proje değerlendirildi. Toplantıda, Zeytin Dalı Harekâtı’nın savunma sanayiinde milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Yeni yasal düzenlene ile Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin karar alanına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanı sıra polis ile jandarmanın güvenlik ihtiyaçları da eklendi. Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı’na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Önemli projeler

Savunma sanayii alanında öne çıkar bazı önemli projeler şöyle:

Türkiye, Fransa ve İtalya şirketlerinin oluşturduğu EUROSAM Konsorsiyumu tarafından üretilecek füze savunma sistemi EUROSAM sistemi.

Altay ana muharebe tankının seri üretimi.

Mayına karşı korumalı taktik tekerlekli araç Kirpi, Cobra2 zırhlı taktik araç, Ejder Yalçın zırhlı taktik araç, Samur seyyar yüzücü hücum köprüsü.

Milli gemi projesi, korvetler ile firkateyn, LHD çok maksatlı amfibi hücum gemisi, LST amfibi gemi, MOSHIP deniz ana kurtarma gemisi, Sahil Güvenlik arama kurtarma gemisi, YTKB karakol botu.

HÜRKUŞ eğitim uçağı, HÜRKUŞ silahlı savaş uçağı, TF-X milli savaş uçağı, ATAK taarruz keşif helikopteri, Anka İHA, Bayraktar Silahlı İHA, GÖKTÜRK yer gözetleme uyduları. Terörle mücadelede hayati önemdeki insansız hava araçlarının seri üretimi artırılacak.

88 milyarlık savunma bütçesi

2018 bütçesinde en büyük artış savunma kaleminde olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi yüzde 41, İçişleri Bakanlığı bütçesi yüzde 25, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi yüzde 42 ve Emniyet Genel Müdürlğü bütçesi yüzde 18 artırıldı. Ödeneğin 88 milyarı savunmaya ayırıldı.

n STAMP sahil güvenlik silah sistemi, MPT-76 milli piyade tüfeği, UMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, OMTAS orta menzilli tanksavar füze sistemi, Cirit lazer güdümlü füze, SOM-J seyir füzesi.

n Siber güvenlik alanında HAVA

SOJ, KARA SOJ, SİSAMER, KAYI,

HEWS sistemleri.

n Araştırma-Geliştirme aşamasında

olan Avcı, Mildar, Tuygun, Ulak, İpek,

Kristal projeleri.(Milliyet)