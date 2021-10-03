Savunmada yeni teknolojiler için üniversite-sanayi iş birliği

Nurol Teknoloji Genel Müdürü Baybaş, konuya ilişkin, "Ülkemizin savunma sanayisindeki ilerlemesi için önemli ve faydalı Ar-Ge projelerinin geliştirileceğine inandığımız bu iş birliği anlaşmasının, ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Sukan ise “Halen Nurol Teknoloji ile başarılı bir şekilde yürütülmekte olan ortak araştırma projelerimizin artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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