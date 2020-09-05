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Savunmada NATO'ya yeni ihracat

AA |  05 Eylül 2020 Cumartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 16:27

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) kurduğu Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, NATO'ya yeni bir ihracat gerçekleştirecek.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, STM'nin, NATO'nun, pandemi, büyük  çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik  şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği  Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli’nin yeni versiyonu kapsayan üçüncü  proje için imzalar atıldı. STM bu kez, açık kaynaklı stratejik şok verilerini  kullanarak 8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak  model üzerine çalışacak ve projeyi aralık ayı sonunda tamamlayacak.
 
NATO SHAPE Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli adını taşıyan ve  8 NATO ülkesine ilişkin bütünleşik elastikiyet değerlendirmesi yapacak yeni  model, 31 Aralık 2020'de teslim edilecek.
 
Bütünleşik elastikiyetin sürdürülebilirliğini esas alan söz konusu  Elastikiyet Karar Destek Modeli ile pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi,  büyük çaplı insan hareketleri ve siber saldırılar gibi olayların stratejik  etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak;  sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor.  Geliştirilen modelde, ayrıca şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı  alanlardaki nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı analiz  edilebiliyor. Tüm bu süreç NATO'ya, stratejik seviyede karar desteği sunarken  yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar alma  süreçlerini kolaylaştırıyor.
 
NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (ACT – Allied Command  Transformation) tarafından Ağustos 2018'de "NATO’nun elastikiyet kapasitesinin  değerlendirilmesi" problemine ilişkin çözüm önerilerini toplamak üzere Bilgi  İstek Dokümanı yayımlanmıştı.
 
STM‘nin hazırladığı çözüm yaklaşım ve metodoloji dokümanı ACT  tarafından kabul edilmiş, Ekim 2019'da imzalanan ilk sözleşme sonrası prototip  model başarıyla tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığına teslim  edilmişti. Modelin bir üst versiyonu için STM ile Şubat 2020'de ikinci bir proje  sözleşmesi imzalanmış ve ikinci versiyon model, 21 Nisan 2020'de NATO çapında  online olarak icra edilen deneme faaliyetinde başarıyla çalıştırılmıştı. Ağustos  2020'de imzalanan üçüncü proje sözleşmesiyle geliştirilecek olan yeni modelde ise  bu kez stratejik şoklara ilişkin açık kaynaklardan toplanacak canlı veriler,  çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarıyla işlenerek kullanılacak.
 
Savunma sanayisine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında  çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, sahip olduğu temel kabiliyet ve  teknolojilerini askeri ve sivil deniz platformlarından uydu çalışmalarına,  insanlı komuta kontrol sistemlerinden insansız otonom sistemlere, siber  güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarına varan stratejik  alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda  çalışmalar yürütüyor.
 

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