Savunmada büyük atılım! Türkiye’nin gurur projesi ortaya çıktı

ASELSAN ve TÜBİTAK birlikte geliştirdi. Yerli ve mili olarak tasarlandı. Mikro işlemciler ile ilgili dünyada büyük kısıtlamalar mevcuttu, Türkiye’de ilk kez üretildi. Başka ülkelerden savunma sanayiinde kullanmak üzere bu işlemcilerden almanın çok zor olduğunu dile getiren Bakan Varank, “Bu elimde gördüğünüz Milli İşlemcimiz Çakıl. Bizim gurur projemiz" dedi.

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünler 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda vitrine çıktı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşiyor. 17 Ağustos günü kapılarını açan fuarın son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15'inci Savunma Sanayi Fuarı'nı (İDEF21) ziyaret etti.

Yerli ve milli teknolojilerle üretilen ürünler hakkında bilgi alan Varank, Aselsan , Havelsan, Roketsan, Tübitak, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) stantlarını ve diğer stantları da ziyaret etti. Yeni geliştirilen ürünleri inceledi. Makine Endüstri Kurumu(MKE) tarafından geliştirilen yarı elektrikli(HYBRİD) Obüs E-Fırtına'yı inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile karşılaştı, selamlaşan iki bakan fotoğraf çektirdi.

MKE'ye ait atış simülasyonunda tüfek ile atış gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, stantları gezerken dikkatini çeken, termal kamerada görünmeyen boya spreyini test etti. Bakan Varank, ROKETSAN'ın standında Yönlendirilmiş Enerjili Savunma Sistemleri'ni(YESS) inceledi. HAVELSAN ve ASELSAN'daki uçuş simülasyonlarını deneyimledi. Stantlardaki kurum yetkilileri Bakan Varank'a yeni teknolojileri ile ilgili bilgiler verdi.

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR MİLLİ PROJE: MİLLİ İŞLEMCİMİZ ÇAKIL"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Burada bizim gurur duyduğumuz bir milli projenin ürünü var. Bu elimde gördüğünüz bizim milli işlemcimiz Çakıl. Biz bu projeyi TÜBİTAK BİLGEM ve ASELSAN olarak beraber gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli olarak tasarlanmış işlemcisini elimizde tutuyoruz. Burada bu işlemciyi test etmiş olduk.

Mikro işlemciler günümüz teknoloji dünyasının olmazsa olmazları ve bildiğiniz çip krizi dediğimiz dünyadaki çip krizinin aslında bir parçasını elimizde tutuyoruz. Savunma sanayiinde kullanabileceğiniz bilgi işlemciler ya da mikro işlemciler ile ilgili dünyada büyük kısıtlamalar mevcut. Ülkeler başka ülkelere özellikle savunma sanayiinde kullanmak üzere bu işlemcileri vermiyorlar. Biz de ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteklediği projeyle TÜBİTAK BİLGEM olarak ilk işlemcimizi tasarladık. Bu bizim gurur projemiz" şeklinde konuştu.

"KAÇAKÇILIĞI TESPİT EDEBİLİYORUZ"

ARIN Terahertz Görüntüleme Sistemi'ni deneyen Bakan Varank "Bu ürünü ilk olarak TÜBİTAK BİLGEM geliştirdi. Daha sonra bunun seri üretimi için ASELSAN ile işbirliği yaptık. Hali hazırda bu sistem sınır kapılarında var. Yabancı cisim taşıyan insanları tespit ederek burada güvenlik güçlerimize yardımcı oluyor. Bununla ilgili önemli bir ihracat potansiyeli var. Bu bir X-Ray değil yani vücuda herhangi bir ışın yollamıyor. Yani hiçbir zararı olmadan yabancı cisimleri, kaçakçılığı vesaireyi çok rahat tespit edebiliyor" dedi.

"GÜNEY SINIRIMIZIN TAMAMINDA BU GÜVENLİK DUVARLARINI İNŞA ETTİK"

AB-SGS Sınır Güvenlik Sistemi'ni ASELSAN'ın standında inceleyen Bakan Varank "Sınır güvenliği bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Bildiğiniz gibi hem Güney sınırımızda hem Doğu sınırımızda, sınır güvenliği ile ilgili çok ciddi milyarlarca liralık yatırımlar yapıyoruz. Burada gördüğünüz bizim sınırlarımızda uyguladığımız, güvenlik sisteminin bir prototipi.

Duvarların yanında özellikle optik sistemler ile biz her türlü sınır geçişini kontrol altında tutuyoruz. Kaçak geçiş olduğunda izinsiz geçiş olduğunda güvenlik güçlerimiz bu geçiş yapanları yakalayabiliyor. Bu sistemde hemen güvenlik duvarlarının ön tarafında yerin altına optik kablolar döşeniyor. Bu optik kablolar sayesinde o kabloların üzerinden bir hayvan mı geçti, bir insan mı geçti, bir araç mı geçti kilometrelerce öteden anında bildirim ve sinyaller alınıyor.

Şu anda Güney sınırımızın tamamında bu güvenlik duvarlarını inşa ettik, Doğu sınırımızda da yaklaşık 3 senedir bu projeyi uyguluyoruz. Doğu sınırımız çok dağlık bir alandan oluşuyor orada bunları tamam Güney sınırımız kadar hızlı olmadı. Orada da, hem güvenlik duvarlarıyla hem elektro optik sınır güvenlik sistemleriyle bütün Doğu sınırımızı tamamen kapatmış olacağız" diye konuştu.