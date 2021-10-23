23 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2280 1.34
USD 9,6160 1.21 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 17:19 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 17:19

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, birliğin 10 yıllık çalışma döneminde sektördeki ihracatın 3 milyar dolar seviyesine çıktığını, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yeni hedefler için çalışacaklarını belirtti.


Polat, yaptığı yazılı açıklamada, sektörü dünyanın önde gelen ülkeleri  arasına sokmak, tam bağımsızlık hedefinde yerli ve milli ürünlerle ihracatı  artırmak amacıyla 60 firma ile başladıkları yürüyüşte 10 yılı geride  bıraktıklarını ifade etti.
 
Üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle  Türkiye'yi dünyanın her yerinde aranan, tercih edilen, referans gösterilen bir  seviyeye ulaştırdıklarına değinen Polat, "60 firma ile kurulduğumuzda hedefimiz  sektörün tamamını temsil edebilmekti. Bugün 1100’e ulaşan üye sayımızla  sektörümüzü bir araya getirdik, birlikte büyük bir güce ulaştık. Kurulduğumuzda  800 milyon dolar olan ihracatımızı 3 milyar dolar seviyelerine çıkarttık. Yeni  pazarlara ulaşma hedefimiz de ise bugün 170 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir  sektör konumuna ulaştık." ifadesini kullandı.
 
Sektör olarak, geçen 10 yılda sadece mühimmat, parça ve ekipmanla  sınırlı kalmayıp, gemi, helikopter, zırhlı araç, simülatör, roket ve füze  sistemleri, İHA ve SİHA gibi platformların ihracatını gerçekleştirdiklerini  aktaran Polat, şunları kaydetti:
"Ülke ortalamasının çok üzerinde yer alan ihracat kilogram değerini  yüzde 20 artırarak 60 dolara çıkararak ihracatımıza değer kattık. Savunma ve  havacılık sektörü olarak en büyük hedefimiz Türkiye’nin gururu olmaktı. Havada,  karada, denizde, uzayda ve siberde, bugün şanlı bayrağımız yerli ve milli  ürünlerimizin üzerinde, dünyanın her yerinde…
 
10 yılda birlik olarak sektörümüzün geleceğine güvenle ve umutla  bakıyor, birlikte başardıklarımızla yeni hedefler için cesaretleniyoruz.  Cumhuriyetimizin 100’üncü, birliğimizin 12’nci yılında tüm hedeflerimizi 12’den  vurmak için çalışmaya, üretmeye ve başarmaya devam edeceğiz. Savunma ve Havacılık  Sanayi İhracatçıları Birliği olarak biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz."

ETİKETLER

Savunma havacılık ihracat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.