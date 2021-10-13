13 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 -0.23 EURO 10,5020 0.68
USD 9,0720 0.41 ALTIN 522,880 2.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi

13 Ekim 2021 Çarşamba - 17:23 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 17:23

Gaziantep'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde "Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi" düzenlendi.


Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, bir  otelde düzenlenen zirvede, Gaziantepli sanayici ve yatırımcının çok hevesli  olduğunu, teknolojik konularda yatırımcılara destek olmak istediklerini belirtti.
 
Gaziantep'te, Savunma Sanayii Başkanlığının ve savunma alanının  ihtiyaçları konusunda çalışma başlattıklarını dile getiren Çizgel, yatırım  konuları olduğunu ve bunların kentin sanayileşme kültürüne de uygun olabileceğini  ifade etti.
 
10 büyük savunma devini de kente getirdiklerini belirten Çizgel, şöyle  konuştu:
 
 "Sizlerin bu yatırım konularında bilgi sahibi olmasını istiyoruz.  Aklımıza gelmeyen, sanayi devlerimizin önerebilecekleri konuları varsa beraber  tartışalım ve birlikte yol alalım istiyoruz. Savunma sanayisinde millileşme,  yerlileşme kavramı içerisinde dışarıya bağımlı olduğumuz, kısmi olarak kapasite  anlamında daha az üretebildiğimiz konular var. Seçim yaparken bizleri daha güçlü  hale getirecek, farklı sektörlerde kullanım alanlarını seçtik. Hem savunma  sanayisinde bizim dışa bağımlılığımızı kapatırken başka sektörlerde para  kazanabilecek sürdürülebilir teknoloji olmasını istedik. Hem sanayicimiz  güçlensin ekonomiye destek sağlasın hem de bu teknolojilerde dışa bağımlılığımızı  yok etsin istedik."
 
Çizgel, yapılan zirveyle sanayicilerin ilgilendikleri yatırım  alanlarını seçtikten sonra takip edeceklerini, GSO liderliğinde eşleştirmeler  yapacaklarını anlattı.
 
Seçilen yatırımlarla ilgili detaylı çalışmalar gerçekleştirileceğini  vurgulayan Çizgel, "Bu konuların iki, üç tanesini Gaziantep'te  millileştirebilirsek hem sektörümüze hem savunma sanayimize hem diğer ekonomik  alanda faaliyet gösterebilecek sektörlerimize katkı sağlamış olacağımıza  inanıyoruz." dedi.
 
Zirvede 13 öneri sunacaklarını, gelen önerilerle bunun 20'ye  çıkacağını aktaran Çizgel, "İlk duyduğunuzda 'Bunu mu öneriyorsunuz?'  diyeceksiniz. Az duyulan şeyler. İsimlerini duyduklarınızı yapabildiğimiz için  duyuyorsunuz. İHA, SİHA'yı duyuyorsunuz. Çok daha iyi İHA, SİHA, silah, mühimmat  yapabilme konusuna geldiğimizde sorunlarımız var. Bunları yabancılardan temin  ettiğimiz ürünlerle gerçekleştiriyoruz." dedi.
 
"Gaziantep her şeyi üretebilir"
 
Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan zirvenin temelinin yaklaşık 2,5  sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e gelmesiyle atıldığını  belirtti.
 
Zirvenin kente çok katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Gül,  "Ne üreteceğiz? Ne kadar üreteceğiz? Kiminle üreteceğiz? Kime satacağız? taraflar  bunu konuşacak. Gaziantep her şeyi üretebilir. Her şehrin ruhu vardır.  Gaziantep'in de ruhu üretim ve ticaret. Anadolu şehirlerinden farkımız bu." diye  konuştu.
 
İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep'in Türkiye'nin güzide  şehirlerinden biri olduğunu, teknoloji noktasında uluslararası rekabette avantajı  artırmak istediklerini söyledi.
 
Akyılmaz, kentin Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesine değinerek,  imkansızlıklara rağmen kendi silahlarını, tüfeklerini yaptıklarına dikkati çekti.
 
İmkansızlıklara rağmen zoru başaran ecdatlarına layık olmak  istediklerini vurgulayan Akyılmaz, "Bugünkü teknolojik imkanları daha iyi  kullanıp bu konuda büyük başarılar elde etmek boynumuzun borcu. İş birliği  içerisinde Gaziantep'i savunma sanayisinde hak ettiği noktaya getirelim."  ifadelerini kullandı.
 
GSO Başkanı Adnan Ünverdi de üretim yapma kapasitesini, katma değeri  artıran çalışmalar yaptıklarını, birçok ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti.
 
Gaziantep'i savunma sanayisinde de ilk sıralarda görmek istediklerini  belirten Ünverdi, "Rekabetçi şehiriz. Bunun sürdürülebilir olması lazım. Bilimle,  kültürle desteklenmesi gerekir. Bilgi alışverişinde bulunarak, çözüm odaklı  işlere yönelmek gerekir." diye konuştu.
 
 

ETİKETLER

Gaziantep Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.