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Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda önemli atama!

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 2:20 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 6:42

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı


Cumhurbaşkanlığına ait atama kararı Resmi Gazete'de  yayımlandı. 
 
Buna göre, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk  Yiğit atandı.

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Savunma Sanayii atama yapıldı Faruk Yiğit
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