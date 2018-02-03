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Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda önemli atama!
AA
| 03 Şubat 2018 Cumartesi - 2:20
| Son Güncelleme : 03 02 2018 - 6:42
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı
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Cumhurbaşkanlığına ait atama kararı Resmi
Gazete
'de yayımlandı.
Buna göre, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcılığına Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı.
ETİKETLER
Savunma Sanayii
atama yapıldı
Faruk Yiğit
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