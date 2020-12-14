ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı. Skandal karar sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyol medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Karar tepki gösteren Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlılıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" dedi.
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- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'ye yaptırım resti!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'ye yaptırım resti!
14 Aralık 2020 Pazartesi - 22:00 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 22:09