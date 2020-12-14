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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'ye yaptırım resti!

14 Aralık 2020 Pazartesi - 22:00 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 22:09

ABD'nin S-400 nedeniyle yaptırım listesine aldığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den açıklama geldi. ABD'nin yaptırım kararı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlıyız" dedi.


ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı  nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.  ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma  Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık  yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım  listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı. Skandal karar sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma  Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyol medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Karar tepki gösteren Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlılıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" dedi. 
 
 
 

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