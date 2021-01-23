Savunma Sanayi Başkanlığı personel alıyor! İş başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam ediyor. Projelerde oluşabilecek ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere alınacak personel özgeçmişlerini Savunma Sanayi Başkanlığı'na göderebiliyor. Başkanlığın sitesinde proje bazlı sözleşmeli personelin işe alımına yönelik genel başvuru iş ilanı bulunuyor. Peki, Savunma Sanayi Başkanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? İşte MİLGEM projeleri ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş başvurusu...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Proje Bazlı Sözleşmeli Personel istihdam ediyor. Projelerde oluşabilecek ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere başkanlığı sitesinden özgeçmiş bırakılabilecek.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş başvurularında adaylarda aranacak ön koşullar şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR

- Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan (1 ve 2 numaralı alt bentler hariç olmak üzere) genel şartları taşımaları,

- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmaması,

Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için), şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

- En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, Başkanlığın ihtiyacına göre belirlenecek, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun,

- Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,

- İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2(iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,

- İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması, şartları aranır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

- Özgeçmişi. (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )

- Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

- Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi. (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için)

- Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge. (YDS veya TOEFL-IBT)

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Söz konusu ilan Genel Başvuru niteliğinde olduğundan, başvurular veritabanımıza eklenecek olup, Başkanlığın ihtiyacına göre değerlendirme yapılarak, sınav daveti için uygun adaylar belirlenecek ve sınava davet edilecektir.

Başkanlığın ihtiyacına göre açık pozisyon odaklı ilan yayınlanabilecek olup, kurum web sayfası üzerinden oluşturulan özgeçmiş ile başvuru yönlendirilebilir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.