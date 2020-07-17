Savunma Sanayi Başkanı Demir ilan etti! 'SİHA'larımız Azerbaycan’ın emrindedir'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!" dedi.

İsmail Demir, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u ağırladı.

Demir'in ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklama:

"İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük.

Savunma sanayiimiz SİHA’larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan’ın emrindedir!