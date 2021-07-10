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Savunma’da çığır açan gelişme! Seri üretime başlıyor

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 12:38 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 13:02

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi'nin seri üretimine geçileceğini duyurdu.


Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR’dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" dedi. 
 
MSB'DEN HİSAR-O PAYLAŞIMI 
 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan da HİSAR-O ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Aksaray Atış Alanı’nda icra edilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu" denildi. 
 
 

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