Savunma’da çığır açan gelişme! Seri üretime başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "HİSAR’dan iki müjde birden. HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" dedi.
MSB'DEN HİSAR-O PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan da HİSAR-O ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Aksaray Atış Alanı’nda icra edilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu" denildi.