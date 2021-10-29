Savola gıda kimin, Savola gıdanın sahibi kim? Savola Gıda markaları…

Rekabet Kurulu'nun salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açtığı soruşturma sonuçlandı. Kurul, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi. Söz konusu gelişmenin ardından Savola gıda kimin, Savola gıdanın sahibi kim? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Savola Gıda markaları ve Savola Gıda hakkında merak edilenler…

Rekabet Kurumu tarafından başta A-101, BİM, Carrefoursa ve Migros olmak üzere toplam 29 teşebbüs ve bir dernek hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatılmıştı. Kurul, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Savola gıda kimin, Savola gıdanın sahibi kim?

Savola Group, Suudi Arabistan ve Ortadoğu'nun en zengin isimlerinden biri olarak bilinen Prens El Velid Bin Talal'in şirketi olan Kingdom Holding bünyesinde yer alıyor.

Savola gıda markaları

Yudum ve Sırma markalı yağların yanı sıra Egemden, Brillo, Cielo ve Afia markalı natürel sızma, natürel birinci ve organik zeytinyağları üretiyor.

Türkiye’de perakende sıvıyağ sektörünün lider ve en bilinen markası Yudum, 2008 yılından bu yana gıda sektöründe 15 farklı ülkede yaygın olarak faaliyet gösteren Savola Gıda San. Ve Tic.A.Ş.’nin bünyesinde yer almaktadır. Yudum İstanbul’daki ilk üretim tesisini 1974 yılında Ayvalık’a taşımıştır. Öncelikli faaliyeti zeytinyağı ve sabun üretimi olan fabrika, 1985 yılında Yudum ayçıçek ve tüm sıvıyağ ketegorilerini üretmeye başlamıştır.

Türkiye’nin en çok tercih edilen sıvı yağlarını üreten ve kendi kategorisinde birçok alanda öncülük üstlenen fabrika; katma değerli ve yenilikçi ürünleriyle üretim portföyünü çeşitlendirmiştir. Kurulu kapasite ve ürün çeşitliliği olarak Türkiye’nin en büyük kapasiteli sıvıyağ fabrikasıdır.

Ayvalık’ta yer alan fabrika, 2018 yılında tamamlanan margarin üretim tesisi ile birlikte Orta Doğu’nun en büyük yerleşkelerinden birine sahip üretim tesislerinden biri haline dönüşmüştür. Yağ ile ilgili her alanda hizmet vermeye başlayan fabrika, geçmişten gelen köklü tecrübeleriyle birlikte günümüzü yakalayarak öncü ürünleriyle her zaman özenli ve tüketici odaklı olmayı başarmıştır.

106 dönüm arazi içerisine kurulu olan üretim tesisi , 24.000 m² kapalı alana sahiptir. Tesis içerisinde bulunan 4 (dört) rafineri ayçiçek ve diğer sıvı yağlar başta olmak üzere, zeytinyağı ve margarin rafinleri ile üretimi birbirinden bağımsız şekilde gerçekleştirilmektedir. Son teknoloji araçlarla üretim yapan fabrika dolum ve ambalajlama konusunda da Türkiye’nin en büyük kapasitelerinden birine sahiptir. Toplam 650 ton/gün rafine ve 250.000 ton/yıl dolum kapasitesi ile ülkemizin en büyük kurulu kapasitelerinden birine sahiptir aynı zamanda çeşitlilik anlamında tekdir. Mevcut tank parkı ve üretim alanları tamamen kalite standartlarına uygun olarak dizayn edilen fabrikada 24 saat üretim devam etmektedir. Toplam 7.700 palet stoklama alanına sahip tesiste tamamı özel olarak geliştirilmiş programlarla yönetilen akıllı raf sistemleri bulunuyor. Günlük 45 araç yükleme kapasitesine sahip olan fabrikada, yükleme amaçlı kullanılan tüm forkliftler çevre politikasına uygun olarak elektrik gücüyle çalışmaktadır.