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Savcılık Yıldız Tilbe'nin o sözüne 'sitem' dedi

26 Aralık 2020 Cumartesi - 11:25 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 11:29

Savcılık, Yıldız Tilbe’nin sözünü iftira değil, sitem olarak değerlendirdi.


Yıldız Tilbe, 'Yıldız'dan Türküler' isimli albümünün satış gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik'e 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
 
 Ancak mahkeme, davanın reddine karar verdi. Tilbe de bunun üzerine eski patronları hakkında "Her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar" dedi.
 
 KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIRI
 
Açıklamanın ardından Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem savcılığa başvurarak Tilbe'nin asılsız ithamlarda bulunarak kişilik haklarına saldırdığını ve iftiraya maruz kaldıklarını ileri sürdü.
 
Sabah'ın haberine göre savcılık ise Tilbe'nin sözlerini iftira değil sitem olarak değerlendirip suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

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Yıldız Tilbe iftira savcılık
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