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Başsavcılık düğmeye bastı! Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 10:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında 15/07/2020 tarihi itibari ile gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 35 şüpheli yakalanmıştır." denildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları  Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık  evlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
 
Açıklamada, soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık  evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği  iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildiği ifade edildi.
 
Şu ana kadar 35 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada,  diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.
 
YAPILAN AÇIKLAMA

"Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında 15/07/2020 tarihi itibari ile gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 35 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir." .

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