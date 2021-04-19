Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da koronavirüse yakalandı.
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
CENAZEYE BAKAN GÜL DE KATILDI
Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, Hacı Veyis Cami önüne getirildi. Buradaki cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Boyalı’nın babası Ali Kemal Boyalı'ya taziyede bulundu.
Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Gül, genç savcının tabutunu bir süre omuzunda taşıdı.