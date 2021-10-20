Savcı nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler savcı olamaz?

Savcılık, günümüzün en gözde meslekleri arasında yer alıyor. Pek çok kişi savcı olmanın hayalini kuruyor. Devlet için araştırma ve soruşturma yapmakla görevli olan savcı, iddianame hazırlamakla yükümlüdür. Savcılara duyulan saygıdan ve maddi bakımdan dolayı pek çok genç vatandaş savcı olma yönünde ilerlemeyi amaçlıyor.

Savcı Nasıl Olunur?

Savcı olmanın her ne kadar çok avantajı olsa da düşünüldüğü kadar kolay bir iş değildir. Bu sınavlardan geçilip kazanılması kişinin özverisine ve çabasına bağlıdır. Savcı, suç unsuru ile ilgili araştırma yapar ve sonuca bağlı olarak iddianame hazırlar.

Savcı olabilmek için kişinin Hukuk Fakültesinden mezun olması gerekir. Aynı zamanda bu kişinin fakülteden mezun olduktan sonra Adli Yargı sınavına girmesi gerekir. Adli Yargı sınavında ise toplam 100 soru yer alır. Hukuki Alan bilgisi ve 40 soruluk da genel kültür soruları bulunur. Sınavdan başarılı olarak geçmek için en az 70 puan almaları gerekir. Gerekli puan alındıktan sonra mülakat gerçekleşir. Ancak mülakatı da başarılı ile geçtikten sonra savcı adayı olursunuz. Daha sonra iki sene boyunca staj yapmanız gerekir. Yapılan stajın ilk yılında ise, savcı olup olmayacağına karar verilmesi gerekir. Stajın son senesinde ise staja bağlı olarak bir sınav düzenlenir. Sınavda da istenilen başarıya ulaşıldığında ise, savcı olunur.

Savcı Olma Şartları Nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak,

Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Askerliğin yapılması ya da ertelenmesi,

Suç işlememiş olmak,

Sınavlardan yeterli puanı alarak başarılı olmak,

Aynı zamanda savcı olmak isteyen kişilerin güvenilir olması, adaletli ve disiplin sahibi olması da çok önemlidir.

Özveri ile çalışacak bir bilince sahip olması gerekir.

Kimler Savcı Olamaz?

Yoğun iş temposuna, strese ve psikolojik olarak suçlara tanık olmaya dayanıklı olmayan kişiler savcılık yapamaz. Aynı zamanda kamu haklarından mahrum olan kişiler ve yüz kızartıcı suç işleyen kişiler de savcılık görevini yürütemez. Savcıların, güvenilir, adaletli ve disiplinli bir kişiliğe sahip olması çok önemlidir.

Savcı suç unsurunu tespit eder ve sanıkların sorgulanmasını yürütür. Suç unsuruna bağlı olarak da kavuşturma ve soruşturma yapmaya yetkilidir. Savcı devleti savunsa da devlete karşı dava açabilme hakkını da elinde bulundurur. Suça bağlı olan tüm kanıtların bir dosyada toplanmasını sağlar. Adli tıptan gelen raporları yakından takip eder. Bu önemli görevleri yürütebilecek kabiliyete, beceriye ve yetkinliğe sahip olmayan kişiler ise savcılık görevini de yürütemezler.