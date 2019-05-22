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Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 15:44 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 16:19

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Davada firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi.


İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın,  DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü  tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık,  iki sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını  istedi. 
 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığınca hazırlanan mütalaa okundu.
 
Mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal  düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme" suçlarından olmak üzere  ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, bu  sanıkların, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 7 yıla,  "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla ve "ateşli silahlar  kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere toplam 10 yıl 6 aydan  25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
 
Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık  Deniz Özel'in, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek"  suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen  mütalaada, davanın firari 9 sanığıyla ilgili dosyanın ise ayrılması ve başka bir  esas numarası verilerek yürütülmesi talep edildi.
 
Duruşma devam ediyor.
 

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