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Savaşın ayak sesleri... 30 yıllık ateşkes anlaşması iptal oldu!

AA |  14 Kasım 2020 Cumartesi - 21:26 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 21:26

Fas'ta koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini duyuran Polisario Cephesi'ni, Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda yaşanacak herhangi bir gelişmeye karşı uyardı.


Polisario Cephesi'nin, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM)  nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamasının  ardından PJD Genel Sekreterliği toplantı düzenledi.
 
Toplantının akabinde yapılan yazılı açıklamada, kışkırtıcı eylemlerine  devam etmesi nedeniyle bölgede yaşanabilecek herhangi bir gelişmeden Polisario  Cephesi sorumlu tutuldu.
 
Polisario Cephesi'ni mantıklı ve sağduyulu olmaya çağıran PJD, Fas  ordusunun sınır kapısında başlattığı operasyona destek verdi.
 
Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler  Profesörü Nebil Zekkavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi'nin  anlaşmayı iptal etme kararının, Fas ordusunun operasyonu karşısında yaşadığı  şokun ve paralı askerlerinin bölgeden kaçması nedeniyle yaşadığı yalnızlığın  yansıması olduğunu söyledi.
 
Zekkaki, Polisario Cephesi'nin, kışkırtıcı eylemlerine dahi Fas'ın  nasıl cevap verdiğini gördüğü ve gerçek bir tehlike karşısında da neler  yapabileceğini bildiği için Rabat yönetimine savaş açmaya cesaret edemeyeceğini  savundu.
 
Batı Sahra bölgesindeki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında  Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal  edildiğini açıklamıştı.
 
Fas, Kerkerat Sınır Kapısı'nda operasyon başlatmıştı
 
Fas Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Polisario  Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki  "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.
 
Kraliyet Silahlı Kuvvetleri de "Bu operasyon, saldırı amacı taşımıyor.  Sivillerle temastan kaçınılırken meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacak."  açıklamasında bulunmuştu.
 
Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi mensuplarının ordunun  müdahalesinden sonra Kerkerat Sınır Kapısı'ndan çekildiklerini söylemişti.
 
Fas haber ajansı MAP'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde de Fas  ordusunun gerçekleştirdiği operasyonda Polisario Cephesi'ne bağlı silahlı  milislerle karşılıklı çatışma sonrasında Kerkerat Sınır Kapısı'nda güvenliğin  tamamıyla sağlandığı duyurulmuştu.
 
Batı Sahra sorunu
 
Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına  katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario  Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
 
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken  Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
 
Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes  anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.  Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler  başarıya ulaşamadı.

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