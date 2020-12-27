Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı dizisine 2 sürpriz isim! İşte Savaşçı dizisi yeni oyuncuları...

Televiyon ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı transferleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sezon arası veren ve oyuncu kadrosunda büyük bir değişime giden Savaşçı dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Savaşçı'nın yeni sezonu ile ilgili meraklı bekleyiş devam ederken dizinin takipçileri de yayın tarihini araştırıyor. Peki, Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Şavaşçı dizisine hangi sürpriz isimler katıldı? İşte Savaşçı dizisi yeni oyuncuları ve dizi ile ilgili merak edilen her şey...

Uzun bir süre ekranlara ara veren peş peşe oyuncu ayrılıkları ile gündeme gelen Savaşçı dizi si ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu zamana kadar yayınlanan bölümlerinde ön planda olan oyuncularla yollarını ayıran Savaşçı dizisinde yeni oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Pek çok usta isimle anlaşmaya varan Savaşçı dizisi yapımcıları son iki hamlesi ile merakları üzerine çekmeyi başardı. Diziye katılan yeni oyuncular izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Şavaşçı dizisine hangi sürpriz isimler katıldı? İşte Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu...

Bir süredir yayınlanmayan ve aylardır sürünmecede kalan Savaşçı dizisi ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Önce peş peşe oyuncu ayrılıkları ile gündeme gelen Savaşçı dizisinde yeni oyuncu transferleri gündeme bomba gibi düştü. Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Savaşçı'da yeni oyuncu belli oldu.

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİM?

Savaşçı'nın yeni yayın dönemi hazırlıkları bomba transferlerle devam ediyor. Savaşçı'ya transfer edildiği açıklanan Tamer Karadağlı , Ekin Mert Daymaz ve Erkan Meriç'in ardından kadroya Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ediz Hun ve Survivor 'ın eski yarışmacısı Anıl Tetik de katıldı.

Yapımcı şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ediz Hun, Anıl Tetik, Ekin Mert Daymaz, Tamer Karadağlı ve Erkan Meriç'in dizideki rollerine ait fotoğraflar paylaşıldı.

ASTSUBAY GÖRKEM İLBEYLİ - EKİN MERT DAYMAZ

Dizi için Ekin Mert Daymaz ile görüşmeler yapıldığı da basına yansımıştı. Yeni gelen bir bilgi ise Savaşçı dizisinin güçlü bir şekilde ekrana dönebileceğine yönelik önemli bir işaret verdi. Ekin Mert Daymaz ekibin en iddialısı olarak izleyici kaşısına çıkacak. Astsubay Görkem İlbeyli'yi canlandıracak olan Ekin Mert Daymaz yeni görüntüsü ile Savaşçı'nın 5. sezonuna damga vuracak.

ASTSUBAY SAVAŞ ÇİĞİLTEPE - ANIL TETİK

Diziye Survivor'un eski yarışmacılarından oyuncu Anıl Tetik de dahil oldu. Genç oyuncu Tetik, dizide gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüne hayat verecek.

EMEKLİ ALBAY GÜNDÜZ GÖKTÜRK - EDİZ HUN

Ediz Hun da Savaşçı'nın yeni sezonu için anlaşmaya varılan isimlerden. Savaşçı, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun’u da kadrosuna kattı. Ediz Hun Savaşçı dizisinde, emekli albay Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek.

GÖKTÜRK ALBAY - TAMER KARADAĞLI

Tamer Karadağlı, dizide Göktürk Albay karakterini canlandıracak. Savaşçı dizisinde kameralar karşısına geçecek olan Tamer Karadağlı, dizi ile ilgili ilk ipucunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Tamer Karadağlı paylaşımında, " Göktürk Albay geliyor... Bekleyin.." dedi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ BEKTAŞ SUBAŞI - ERKAN MERİÇ

Usta Oyuncu Tamer Karadağlı’nın ardından oyuncu Erkan Meriç ekibe keskin nişancı olarak katıldı. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı olarak Savaşçı’da yer alacak yakışıklı oyuncu sessiz içe dönük, az öz konuşan ve usta bir nişancı olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?