Savaşçı dizisinin 100. yeni bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. Uzun süredir ilgiyle takip edilen Savaşçı dizisi ile ilgili gelişmeler dizi takipçilerinin gündeminde. Ekranların sevilen dizisi Savaşçı'nın merakla beklenen 100. Bölümü ve 100. yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Savaşçı'nın yayın günü olan pazar akşamları ise bu haftadan itibaren Öğretmen dizisi ekrana gelecek. Pek çok kişi, Savaşcı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı bugün var mı? Savaşçı final mi yaptı? Savaşçı dizisine ne oldu? Savaşçı dizisi bitti mi? Savaşçı dizisi neden yok? sorularını araştırıyor. İşte Savaşçı dizisi ile ilgili merak edilenler...

Savaşçı dizi sinin 100. yeni bölümü dizi takipçilerinin gündeminde. Ekranların sevilen dizisi Savaşçı'nın merakla beklenen 100. Bölümü ve 100. yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Yayın akışında Savaşçı dizisinin yayın saatinde Öğretmen dizisi eklendi. Peki, Savaşcı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı bugün var mı? Savaşçı final mi yaptı? Savaşçı dizisine ne oldu? Savaşçı dizisi bitti mi? Savaşçı dizisi neden yok? İşte Savaşçı dizisi ile ilgili merak edilenler...

SAVAŞÇI DİZİSİ 100. BÖLÜM NEDEN YOK?

Fox TV'de pazar akşamları yayınlanan Savaşçı'nın yerine ise gelecek haftadan itibaren Öğretmen dizisi ekrana gelecek. Savaşçı dizisinin durumu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Fox Tv 'nin internet sitesinde diziler bölümünde Savaşçı dizisinin eski bölümleri de kaldırıldı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül Pazar ekrana gelen 99. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.

Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.